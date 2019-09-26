Душанбе, , 12:34 — REGNUM Согласно обновленному «Обзору развития Азии-2019», опубликованному Азиатским банком развития (АБР), рост экономики Таджикистана в 2020 году останется на уровне 2019 года и составит 7%.

Отметим, что в обзоре, обнародованном в апреле 2019 года, рост экономики Таджикистана прогнозировался на уровне 6,5%. А в 2018 году этот показатель составил 7,3%, в 2017 году — 7,1%.

При этом, согласно новым прогнозам аналитиков АБР, уровень инфляции в Таджикистане также изменится: в 2019 году он составит 8%, в 2020 — 7,5%. Хотя апрельский обзор прогнозировал, что в 2019 году инфляция в стране достигнет 7,5%, а в 2020 году снизится до 7%. В 2018 году уровень инфляции в Таджикистане составил 5,4%.