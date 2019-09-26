Бишкек, , 12:24 — REGNUM Крупные строительные компании не производят отчислений в социальный фонд и скрывают прибыль, не платя налоги, из-за чего государство не может поднять среднюю пенсию выше 5,6 тысячи сомов (5,1 тысячи рублей). Об этом заявила депутат Наталья Никитенко, выступая на заседании парламента Киргизии, передает «24.kg».

Председатель соцфонда Медер Ирсалиев признал существование проблемы, отметив что из-за моратория на проверки со стороны госорганов выявить сокрытие доходов нечестными бизнесменами и компаниями невозможно.

«Более того, по закону мы за 10 дней предупреждаем объект о проверке. А это дает время, чтобы приготовить такой отчет, который нам хотят показать», — подчеркнул глава ведомства.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, в Киргизии насчитывается 630 тысяч пенсионеров, то есть чуть больше 9% от общей численности населения республики. При этом на каждую тысячу пенсионеров приходится лишь около 1,3 тысячи официально трудоустроенных граждан.