Москва, , 12:22 — REGNUM РФ рискует столкнуться с масштабным оттоком валютных вкладов из российских банков, если в стране введут отрицательные ставки по валютным депозитам, считает экономист Владислав Гинько. Об этом он заявил 26 сентября корреспонденту ИА REGNUM.

«Нас будет ждать резкий отток валютных вкладов населения из банков, — сказал экономист. — Инициаторы этих изменений не до конца просчитывают последствия. Есть риск, что российские граждане поедут в соседние страны (Белоруссию, Таджикистан, Киргизию и другие) и будут открывать валютные вклады там, где ставки более высокие. В настоящее время, например, в Таджикистане для физических лиц вклад в долларах США составляет 5%. Представляете? А для юридических лиц 3%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года Госдума РФ может начать обсуждение законопроекта о введении отрицательных ставок по валютным вкладам, принятие которого, по мнению некоторых экспертов, якобы приведёт к дедолларизации банковского сектора.

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