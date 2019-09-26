Москва, 26 сентября 2019, 12:22 — REGNUM РФ рискует столкнуться с масштабным оттоком валютных вкладов из российских банков, если в стране введут отрицательные ставки по валютным депозитам, считает экономист Владислав Гинько. Об этом он заявил 26 сентября корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года Госдума РФ может начать обсуждение законопроекта о введении отрицательных ставок по валютным вкладам, принятие которого, по мнению некоторых экспертов, якобы приведёт к дедолларизации банковского сектора.
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