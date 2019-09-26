Бишкек, , 12:22 — REGNUM По официальным данным, средний размер пенсии в Киргизии составляет 5,6 тысячи сомов (5,1 тысячи рублей), а потребительская корзина пенсионера — около 4,3 тысячи сомов (3,9 тысячи рублей). Об этом заявил председатель соцфонда Медер Ирсалиев, выступая на заседании парламента.

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Глава социального фонда отметил, что пенсию в пределах 3 тысяч — 4 тысяч сомов (2,7 тысячи — 3,6 тысячи рублей) имеют 86 тысяч пожилых киргизстанцев. Пенсию в размере от 2 тысяч до 3 тысяч сомов (от 1,8 тысячи до 2,7 тысячи рублей) — 92 тысячи пенсионеров. А в размере менее 2 тысяч сомов (1,8 тысячи рублей) — почти 10 тысяч человек.

То есть, подчеркнул Медер Ирсалиев, 38% пенсионеров в Киргизии имеют пенсию, чей размер даже ниже прожиточного минимума.

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