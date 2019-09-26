Москва, , 12:09 — REGNUM Новые перегрузочные комплексы сжиженного природного газа (СПГ) на Камчатке и в Мурманской области планируется создать с участием капитала из Японии, сообщает 26 сентября пресс-служба компании «Новатэк».

Накануне в Токио состоялось подписание соглашение между российской компанией, японской Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. и Банком Японии. Документ предусматривает совместное проведение организационных мероприятий по реализации проектов в России.

«Мы уже начали сотрудничать с японскими компаниями в рамках «Ямал СПГ» и «Арктик СПГ-2», и мы видим огромный потенциал для реализации новых совместных проектов», — сообщил глава «Новатэка» Леонид Михельсон.

По его словам, строительство новых комплексов на Камчатке и в Мурманске позволит оптимизировать транспортные схемы и сделать наиболее эффективными поставки газа с Ямала и Гыдана на ключевые рынки в азиатско-тихоокеанском регионе, включая Японию, крупнейшего мирового потребителя СПГ.

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