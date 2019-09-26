Челябинск, , 11:50 — REGNUM В Челябинской области возбуждено уголовное дело против руководителя одной из фирм. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов на более 15 млн рублей, сообщает областное управление СКР.

Фирма находится в Сосновском районе. Следователи считают, что гражданин в 2018 году незаконно получил вычеты по НДС. Это произошло из-за представленных в налоговый орган фиктивных финансовых документах.

Сейчас по делу идут следственные действия. Решается вопрос о предъявлении директору обвинения и избрании меры пресечения.