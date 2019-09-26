Ярославль, , 11:41 — REGNUM Председатель правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко фактически признал, что с 2016 года региональная власть так и не смогла решить проблему газовых долгов. Об этом он заявил по итогам прошедшего 25 сентября совещания, на котором обсуждались графики оплаты просроченной задолженности за природный газ с 1 января 2020 года.

«К сожалению, ситуация с платежами за газ не улучшается, наращивается просроченная задолженность. Прямая задача каждого главы муниципального района — обеспечить готовность местной инфраструктуры и соблюдение платёжной дисциплины по всем категориям потребителей. Уверен, что все четко понимают степень ответственности за выполнение этих обязательств. Задачи поставлены. Нужно, чтобы все они были решены», — написал Дмитрий Степаненко на своей официальной странице в Facebook.

Напомним, что решение проблемы растущих газовых долгов региона было названо одной из главных задач работы регионального правительства после смены руководства Ярославской области в 2016 году. Для этого по распоряжению губернатора Дмитрия Миронова в регионе был создан единый расчётный центр по коммунальным платежам — ЯрОблЕИРЦ, который был призван ускорить процесс движения денежных средств от потребителей коммунальных услуг и ресурсов до их поставщиков. В 2018 году, выступая перед депутатами Ярославской областной думы, Дмитрий Миронов признал, что со своей задачей ЯрОблЕИРЦ не справился, более того коммунальный посредник сам стал задерживать средства на своих счетах.

По данным «Газпром межрегионгаз Ярославль», задолженность теплоснабжающих организаций Ярославской области перед газовиками с сентября 2016 года по сентябрь 2019-го увеличилась на 672 млн рублей и составляет в настоящий момент 2 млрд 767 млн. Данные приводятся без учёта расчётов крупнейшей генерирующей компании региона «ТГК-2»