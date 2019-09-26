Москва, , 11:39 — REGNUM В России предлагают ограничить авиаперевозку лососевой икры физическими лицами. С таким предложением выступило Росрыболовство. Главная причина — борьба с контрафактом, сообщается на сайте ведомства.

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Сейчас физлицам разрешено перевозить в багаже при авиационных перелетах лососевой более 25 кг лососёвой икры. Предлагается сократить это объем до 10 кг.

Обычно партии икры, предназначенные для дальнейшей перепродажи, не имеют документов производителя, подтверждающих качество и легальность продукции.

«Эта позволяет нарушителям реализовывать браконьерскую продукцию. Объём таких перевозок составляет более 200 тонн за сезон», — пояснил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области в ходе совместного рейда пограничники, сотрудники Росрыболовства, полиции и Росгвардии обнаружили более 5 тонн незаконно добытой лососевой икры.

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