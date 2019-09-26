Москва, , 11:19 — REGNUM Совет директоров «РусГидро» одобрил сделку мены Лучегорского угольного разреза и связанной с ним Приморской ГРЭС на долю ключевых миноритарных акционеров в уставном капитале ПАО «ДЭК» (Дальэнергосбыт), сообщает 26 сентября пресс-служба компании.

«Стороны подали соответствующие ходатайства о даче согласия на совершение сделки в ФАС России», — говорится в сообщении.

ПАО «ДЭК» — владелец Дальневосточной генерирующей компанией (АО «ДГК») и Дальневосточной распределительной сетевой компанией (АО «ДРСК»).

В настоящее время долговой портфель АО «ДГК» составляет 65,8 млрд рублей. Эта сумма включает внутригрупповой в размере 40,5 млрд рублей от ПАО «РусГидро» в рамках форвардной сделки с Банком ВТБ. Отмечается, что сделка мены с миноритарными акционерами Дальэнергосбыта и последующая капитализация долга позволит сократить долговую нагрузку ДГК более чем на 60%.

Читайте также: «РусГидро» прекращает участие в двух акционерных обществах на Камчатке