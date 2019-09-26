Челябинск, , 11:17 — REGNUM В Челябинской области возросли бюджетные расходы на социальную поддержку и зарплаты бюджетникам. Об этом сообщает пресс-служба областного минфина.

Министр финансов Андрей Пшеницын отмечает. что после перераспределения средств больше 630 млн рублей направили дополнительно на увеличение бюджетникам фонда оплаты труда. А 600 млн пойдут на меры соцподдержки разным категориям челябинцев.

Кроме того. 500 млн рублей на решение проблем местного значения получат муниципалитеты. Также увеличен объём средств на стипендии, предусмотрены и деньги на другие нужды.

С учётом поправок доходы бюджета составят 178 млрд 814,4 млн рублей, а расходы — 194 млрд 308,1 млн. Дефицит выходит в размере 15 млрд 493,7 млн.