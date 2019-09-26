Вильнюс, , 10:58 — REGNUM Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в Нью-Йорке встретился со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем, с которым обсудил возможность помощи Белоруссии в диверсификации поставок энергоресурсов через Литву и Польшу для снижения энергетической зависимости от России.

«Мы говорили о том, что Литва может способствовать диверсификации поставок энергоресурсов, и может это делать либо с помощью собственных возможностей, либо посредством сотрудничества с Польшей», — сказал Линкявичюс прибалтийскому агентству BNS после встречи с Макеем.

«Было сложно рассчитывать найти ответы на многие вопросы, но мне показалось, что заинтересованность имеется», — отметил он.

Глава МИД Литвы подчеркнул, что Литва заинтересована в «сохранении суверенитета Белоруссии», а ЕС, по его мнению, должен в этом способствовать. При этом Линкявичюс заявил, что повторил Макею претензии Литвы в связи со строительством Белорусской АЭС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вступивший этим летом в должность президента Литвы Гитанас Науседа созвал специальную встречу различных дипломатов и экспертов, на которой обсуждал возможность налаживания отношения с Белоруссией. Уже 17 сентября премьеры Литвы и Польши Саулюс Сквернялис и Матеуш Моровецки обсуждали возможности для Белоруссии «избавиться от энергозависимости от России», предоставив для поставок энергоресурсов инфраструктуру своих стран.

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