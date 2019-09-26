Мале, , 16:52 — REGNUM Мальдивское валютное управление опубликовало статистику, которая показывает, что государственный долг страны впервые за всю историю достиг отметки в 50,9 миллиардов мальдивских руфий (3,25 миллиардов долларов). Сообщается, что шестью месяцами ранее он составлял 48 миллиардов руфий.

Правительство страны сообщает, внутренний долг составляет 29,7 миллиардов руфий, что составляет 58% от общего объема. Большая часть внутреннего долга приходится на векселя и облигации, проданные правительством.

По информации мальдивского новостного агентства The Edition, внешний долг обуславливается прежде всего международными займами.

Это займы, взятые у других стран, для финансирования различных проектов развития. Правительство также сообщило, что большинство из этих проектов находятся на стадии реализации. Сообщается, что предыдущее правительство страны активно брало кредиты у Китая на осуществление таких крупных проектов, как мост Синамал.