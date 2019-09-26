Нальчик, , 10:12 — REGNUM На федеральной автодороге «Кавказ» отремонтируют участок трассы на границе между Северной Осетией и Кабардино-Балкарией. Предстоит привести в порядок пять километров дороги между населенными пунктами Урух и Змейская, сообщили ИА REGNUM 26 сентября в пресс-службе ФКУ Упрдор «Кавказ».

Ремонт на четырехполосном участке федеральной автодороги начался в августе. Завершить его дорожники обещают к декабрю 2019 года. За это время будет полностью демонтировано старое дорожное полотно. Новый слой будет выполнен с использованием геосетки и высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Для безопасности дорожного движения будут выполнены работы по расширению двух переходно-скоростных полос для съездов. Кроме этого, будет заменено барьерное ограждение и нанесена термопластиковая разметка.

На всем протяжении отремонтированного участка появятся три новых остановочных комплекса. Будут обновлены и два пешеходных перехода.

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