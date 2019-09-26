Уфа, , 10:15 — REGNUM Ввести единый проездной документ для всех видов городского общественного и пригородного железнодорожного транспорта планируют в Башкирии. Об этом 26 сентября сообщает пресс-служба республиканского государственного комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

Соглашения о сотрудничестве между правительством Башкирии и ОАО «РЖД» были подписаны в ходе пленарного заседания IV Международного форума «Транспорт Урала».

В частности соглашение, затрагивающее работу городской электрички, предусматривает ремонт и строительство автомобильных дорог вблизи остановочных пунктов железной дороги. Кроме этого, будут пересмотрены маршруты городского транспорта таким образом, чтобы включить в них остановки у транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), расписание которых планируется состыковать с городской электричкой.

Отмечается, что соглашением предусматривается введение единого проездного документа для всех видов городского общественного и пригородного железнодорожного транспорта.

Напомним, что проект «Городская электричка» был запущен четыре года назад в Уфе на участке Дёма — Уфа — Шакша. Сегодня через станцию Уфа курсируют 44 городские электрички.