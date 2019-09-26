Якутск, , 10:08 — REGNUM Генеральный консул КНР в Хабаровске Цуй Годзе в ходе пленарных заседаний Северного форума по устойчивому развитию Арктики заявил, что Китай готов поучаствовать в планируемых мероприятиях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Глава республики Айсен Николаев встретился с господином Цуй Годзе и пригласил китайскую сторону к активному сотрудничеству в вопросах развития Арктики и выразил надежду, что к работе Северного Форума впоследствии присоединится и провинция Хэйлунцзян.

Годзе поблагодарил Николаева за приглашение и добавил, что китайско-российские отношения динамично развиваются по всем стратегическим направлениям.

«Китай рад принять участие в историческом событии, поспособствовать в важном деле, привлекая китайские умы и силу для устойчивого развития Арктики», — сказал генконсул.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске проходит Северный форум, где обсуждаются актуальные возможности, проблемы развития российской арктической зоны.