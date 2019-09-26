Москва, , 10:01 — REGNUM Технология оплаты товаров с использованием биометрии лица, разработанная «Ростелекомом», будет интегрирована Систему быстрых платежей Банка России. Покупателю при этом не понадобится ни банковская карта, ни QR-код, рассказали РБК близкие к банкам и «Ростелекому» источники.

Информацию о согласии клиента платить за товары и услуги «лицом» привяжут к его расчетному счету. Для операции используют биометрию из Единой биометрической системы (ЕБС). Платежное решение применимо и для обычной оплаты картами, и для Системы быстрых платежей.

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Для оплаты через СПБ понадобится лишь посмотреть в камеру на месте платежа, если товар или услуга стоят менее 1000 рублей. При превышении этой суммы потребуется ввести цифры, например, секретный код пользователя или часть номера телефона.

Как сообщало ИА REGNUM, уже в октябре «Ростелеком» намерен представить технологию для оплаты товаров и услуг через распознавание лиц. В тестовом режиме можно будет оплатить чашку кофе.

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