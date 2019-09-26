Пермь, , 10:01 — REGNUM В Перми 26 октября начал работу II Межрегиональный экспортный форум (МЭФ-2019). Главная экспертно-образовательная площадка по развитию экспорта объединит представителей 16 стран мира, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

На форум зарегистрировалось более 3 тыс. участников. В течение двух дней их ждет насыщенная программа, выступления более 100 российских и иностранных спикеров.

В первый день форума состоится ключевое мероприятие — пленарное заседание с участием экспертов федерального уровня, также заместителя министра науки и высшего образования РФ Натальи Бочаровой, генерального директора АО «Российский экспортный центр» Андрея Слепнева, директора департамента регулирования внешней торговли и поддержки экспорта Министерства промышленности и торговли РФ Андрея Цемаховича, гендиректоров Бельгийско-Люксембургской и Итало-Российской торговых палат в России.

По словам организаторов МЭФ-2019, участников форума ждет эксклюзив — перед ними выступит самый известный в мире технолог и эксперт в сфере инноваций Майк Бутчер. Во время выступления речь пойдет о запуске стартапов, венчурных фондах за рубежом, об инновациях и новых технологиях в бизнесе.