Сеул, , 09:56 — REGNUM В сентябре 2019 года в Южной Корее улучшились потребительские настроения. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

Согласно опубликованным данным, в сентябре индекс потребительских настроений составил 96,9 пункта, что на 4,4 пункта выше по сравнению с августом текущего года.

Известно, что рост потребительских настроений зафиксировали в стране спустя четыре месяца спада.

По словам специалистов, рост потребительских настроений связан с надеждой на улучшение торговых отношений США и Китая, ростом стоимости акций южнокорейских компаний, а также мерами правительства по поддержке экономики.

Индекс потребительских настроений — это показатель, указывающий на отношение жителей страны к своему нынешнему состоянию, перспективам на будущее и будущему страны. Если данный показатель выше 100 пунктов, то население страны оптимистично относится к экономике и перспективам на будущее, если ниже 100 пунктов — пессимистично.