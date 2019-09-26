Сан-Хосе, , 09:58 — REGNUM За восемь месяцев 2019 года Коста-Рика получила более 98,84% электроэнергии из возобновляемых источников, что превратило её в одного из мировых лидеров по производству «чистого» электричества. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Коста-Рика Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным Национального центра по контролю за энергетическим сектором, с 2015 г. свыше 98% электроэнергии, производимой в Коста-Рике, приходится на возобновляемые источники энергии. Если темпы производства «чистой» энергии сохранятся на прежнем уровне, то к концу 2019 года этот показатель сможет превысить 99%.

Основным источником возобновляемой энергетики в стране являются гидроэлектростанции — их доля от общего объёма потребляемой энергии составляет 67,5%. 17% приходится на ветрогенераторы, 13,5% — на геотермальную энергию, 0,84% — на биомассу и солнце.