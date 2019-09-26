Эр-Рияд, , 09:55 — REGNUM Глава Центрального банка Саудовской Аравии Ахмад аль-Холифи заявил, что ракетные атаки на нефтеперерабатывающие заводы королевства не оказали на страну никакого финансового воздействия и не вызвали оттока капитала. Об этом сообщает новостное издание со штаб-квартирой в ОАЭ Al Arabiya.

Глава саудовского ЦБ также заявил, что в банках страны не наблюдается какой-либо необычной активности по снятию или выводу денежных средств, несмотря на первоначальный шок от того, что крупнейший нефтяной объект в мире приостановил свою работу. В Центральном банке уверены, что банковский сектор не столкнется с дефицитом ликвидности, однако готовы оказать поддержку банковской системе в случае необходимости.

Ранее Министр финансов Саудовской Аравии также заявил, что атаки не повлияют на темпы экономического роста страны, добавив, что они окажутся близкими к прогнозам МВФ, то есть 1,9%.