Москва, , 09:46 — REGNUM Бензин и дизельное топливо не соответствуют стандартам качества на 8,8% российских заправочных станций. Это показали проверки Росстандарта, пишут 26 сентября «Известия».

Топливо JirkaF

Проверки проводились с начала года. К 24 сентября было проверено 920 АЗС, на 81 из них продавали суррогат, заключили в ведомстве. Весь объем рынка бензина и дизеля составляет 65 млн тонн в год, из которых 6 млн тонн — некачественное топливо.

На независимых заправках нарушения выявлены в 13% случаев (52 АЗС), на сетевых — в 5% случаев (29 АЗС). Вместе с тем в Росстандарте отметили, что фальсифицированное и суррогатное горючее стало встречаться реже по сравнению с 2015 годом, когда его выявляли на 20% заправок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Росстандарт выявил недолив топлива на 19% российских АЗС.

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