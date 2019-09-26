Уфа, , 09:47 — REGNUM 30 участков автомобильных дорог отремонтировано в Башкирии в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщил заместитель руководителя управления дорожного хозяйства Башкирии Азамат Таепов на IV международном форуме «Транспорт Урала».

По его словам, в Башкирии в рамках реализации программы в 2019 году отремонтировано 30 участков автомобильных дорог и 50 участков улично-дорожной сети Уфы, Стерлитамака, Салавата, Ишимбая, а также Уфимского, Кармаскалинского, Кушнаренковского и Стерлитамакского муниципальных районов.

Кроме этого в рамках программы, были установлены дорожные знаки, ограждения, комплексы фото и видеофиксации правонарушений и др.

Отмечается, что в Башкирии функционирует многоуровневая система контроля качества материалов и выполнения работ. В случае обнаружения нарушений подрядчики устраняют их за свой счет.

Напомним, что национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализуется в Башкирии с 2017 года. В 2019 году общий объем средств из бюджетов разных уровней составил 5,7 млрд. рублей.