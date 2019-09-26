Москва, , 09:35 — REGNUM Предложенный российской стороной «нулевой вариант» мирового соглашения между Газпромом и украинским «Нафтогазом» по Стокгольмскому арбитражу заключается в урегулировании ситуации при отсутствии притязаний друг к другу. Такое пояснение дал министр энергетики РФ Александр Новак.

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«Нулевой вариант это и есть нулевой вариант, это мировое соглашение, в котором будут достигнуты взаимные договорённости, — подчеркнул глава российского ведомства. — Это отсутствие взаимных претензий окончательно с точки зрения финансов».

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября в Брюсселе состоялся очередной раунд трёхсторонних консультаций по газу с участием России, Украины и ЕС. На нём обсуждались условия использования украинской газотранспортной системы после завершения контракта между украинским «Нафтогазом» и российским Газпромом, действие которого заканчивается 1 января 2020 года.

Позднее министр энергетики России Александр Новак заявил журналистам, что российская сторона предлагает мировое соглашение в рамках разбирательства в Стокгольмском арбитраже между Газпромом и «Нафтогазом» по нулевому варианту. Причём урегулировать арбитражный спор следует до конца 2019 года, поскольку судебные разбирательства и апелляционные рассмотрения будут идти «ещё очень долго».

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