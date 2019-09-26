Махачкала, , 09:36 — REGNUM Международный туристский форум Open Dagestan во второй раз пройдет в Дагестане с 16 по 19 октября. Площадки будут развернуты в махачкалинском музейном комплексе «Россия — моя история» и на побережье Каспийского моря в Дербенте, сообщили ИА REGNUM 26 сентября в пресс-службе министерства по туризму и народным художественным промыслам республики.

Одной из основных задач форума является формирование положительного туристского имиджа Дагестана как региона, благоприятного для туризма и инвестиций. Также планируется создание деловой площадки, которая бы способствовала повышению эффективности туристской отрасли, продвижению регионального турпродукта, укреплению международного сотрудничества в сфере туризма.

В рамках форума пройдут выставки, ярмарки, конференции, семинар-тренинги, презентации инвестиционных проектов, информационные туры по республике, а также международный туристический конгресс «Туризм, отдых, оздоровление в Дагестане». В программу также вошли соревнования по морским видам спорта «Ветер Каспия» и международный этнокультурный фестиваль «Дербент на перекрестке Великого Шелкового пути».

Ожидается, что в работе форума примут участие представители туротрасли регионов России, ближнего и дальнего зарубежья, федеральных и региональных органов власти в сфере туризма и оздоровления, экспертных сообществ, субъектов туристского бизнеса, а также потенциальные инвесторы.

Напомним, первый форум Open Dagestan прошел в республике в сентябре 2014 года и собрал около 700 участников.

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