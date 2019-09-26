Пекин, , 09:32 — REGNUM По итогам августа 2019 года продажи легковых и легких коммерческих автомобилей (сегмент LCV) в мире составили около 7,2 млн единиц — на 3,9% меньше, чем год назад. Об этом сообщается на сайте консалтинговой компании LMC Automotive.

С января по август 2019 года реализация легковых машин в мире снизилась на 5,9%, до 59,4 млн единиц.

На первом месте по продажам автомобилей — Китай. Там в августе 2019 года было продано 1,95 млн авто. Таким образом, в этой стране произошло падение продаж на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причины снижения авторынка страны остаются прежними — торможение экономического роста КНР и торговые войны с Соединёнными Штатами. Стоит отметить, что падение рынка автомобилей в Китае происходит четырнадцатый месяц подряд.

На втором месте по объёму продаж авто на мировом авторынке расположились Соединённые Штаты с результатом 1,64 млн реализованных машин. Это на 10,5% больше показателя прошлого года. Тройку лидеров замыкают авторынки стран Западной Европы. По итогам августа там автодилеры продали на 7,2% меньше авто — 1 млн 058 тыс. единиц.

Далее идут авторынки Восточной Европы (329,4 тыс. ед.), Южной Америки (273 тыс.), Японии (384 тыс. ед.), Канады (182,5 тыс. ед.) и Кореи (134,1 тыс. ед.).

Напомним, в июле 2019 года продажи легковых авто и машин сегмента LCV в мире составили около 7,3 млн единиц. Это на 1,5% меньше, чем в июле 2018 года.

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