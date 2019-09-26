Грозный, , 09:29 — REGNUM До конца 2019 года в Чечне будет сдано в эксплуатацию более 152 тысяч квадратных метров жилья. Таким образом, обязательства властей будут выполнены на 100%. Об этом 25 сентября сообщил заместитель председателя правительства ЧР, министр автомобильных дорог ЧР Абубакар Тумхаджиев.

Новостройка Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, в настоящее время план по строительству жилья выполнен почти наполовину: в эксплуатацию введено два коттеджных посёлка в городе Курчалое. Общая площадь сданного жилья составила около 62 тыс. квадратный метра. Как отметил Тумхаджиев, в Чечне выполнены все мероприятия, реализуемые в 2019 году в рамках стимулирования программ развития жилищного строительства федерального проекта «Жильё».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году глава Чечни Рамзан Кадыров отметил, что в республике наблюдается строительный бум. Он объяснилситуацию со строительством жилья в регионе тем, что жители уверены в завтрашнем дне и не собираются никуда уезжать. Напомним, в первом полугодии 2018 года рост объема жилья составил 210,3 тыс. кв. м, увеличившись в 2,7 раза.

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