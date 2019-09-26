Москва, , 09:29 — REGNUM Совместная компания Газпрома и Газпромбанка в течение месяца приобретет у Аркадия и Игоря Ротенбергов двух своих подрядчиков — «Стройгазмонтаж» и «Газпром бурение». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на знакомые с ходом переговоров источники.

Собеседники издания расходятся в сроках закрытия сделок. Это может произойти 2 октября на газовом форуме в Санкт-Петербурге или в течение месяца, отмечают они.

«Газстройпром» купит активы не менее, чем за 117 млрд рублей. «Газпром бурение», сообщают источники, оценено в 47 млрд или в 58 млрд рублей. За «Стройгазмонтаж» компания Газпрома и Газпромбанка заплатит от 70 до 95 млрд рублей.

«Стройгазмонтаж» является одним из крупнейших строительных подрядчиков Газпрома, получившим в свое время генподряд на строительство Крымского моста. Полным пакетом акций компании владеет Аркадий Ротенберг. Его сын Игорь владеет 78,71% компании «Газпром бурение», которая строит для Газпрома скважины на суше и шельфе.

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