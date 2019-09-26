Нур-Султан, , 09:15 — REGNUM Саудовская Аравия почти восстановила добычу нефти на уровне, который был до атак на нефтеперерабатывающие предприятия государственной компании Saudi Aramco. Об этом 26 сентября заявил генеральный секретарь ОПЕК Муххамед Баркиндо во время своего выступления на форуме Kazenergy «Будущее источников энергии: инновационный рост» в Нур-Султане, его слова приводит Bloomberg.

Как рассказал глава ОПЕК, атаки беспилотников на НПЗ компании Saudi Aramco остались в прошлом.

Также он отметил, что Саудовская Аравия собирается сохранять запланированный ею уровень нефтедобычи, несмотря на террористические атаки.

«Господин премьер-министр, я хочу передать вам приветствие господина короля (Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда) и поблагодарить вас за быстрый ответ на эти атаки. Он также пообещал, что Саудовская Аравия будет сохранять уровень производства согласно договоренности 12 сентября в Абу-Даби», — сказал Муххамед Баркиндо.

Кроме этого, он подчеркнул, что считает любой подрыв безопасных поставок нефти и газа в любом месте мира большим нарушением для индустрии и экономики.

Отметим, ранее, 25 сентября, стало известно, что государственная компания саудовской Аравии Saudi Aramco восстанавливает добычу нефти после атаки на её предприятия быстрее ожидаемого.