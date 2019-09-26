Ханой, , 09:10 — REGNUM 25 сентября на пресс-конференции, посвященной обновленному отчету и экономическим прогнозам для Вьетнама на 2019−2020 гг. от Азиатского банка развития, были озвучены потенциальные угрозы, которые торговая война Китая и США несет для Вьетнама. Об этом сообщает вьетнамское новостное издание An ninh Thu do.

Серьезные последствия для вьетнамской экономики последуют в случае перерастания торговой войны из противостояния торговых тарифов в противостояние валют. По словам странового директора Азиатского банка развития во Вьетнаме Эрика Сиджвика, Вьетнам продолжает свой экономический рост благодаря внутреннему спросу и устойчивому потоку иностранных инвестиций.

Для того, чтобы обезопасить себя от возможных последствий перерастания торговой войны в валютную, Вьетнаму необходимо продолжать стимулировать создание рабочих мест, поддерживать низкий уровень инфляции, направлять усилия на улучшение бизнес-среды и следить за кредитным рейтингом. В случае ужесточения торговой войны США и Китая Вьетнам будет рассматриваться в качестве альтернативной производственной базы, чему способствует недавно подписанное Соглашение о зоне свободной торговли с ЕС и Всеобъемлющее и прогрессивное соглашение о Транстихоокеанском партнерстве.