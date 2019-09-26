Ханой, , 12:12 — REGNUM По данным Отдела туризма Ханоя, за первые девять месяцев 2019 г. Ханой посетило более 4,7 миллионов иностранных туристов. Об этом сообщает вьетнамский новостной портал Vietnam+.

По сравнению с предыдущим годом, Ханой посетило на 10,1% больше туристов. С учетом внутреннего туризма, число людей, посетивших вьетнамскую столицу за данный период, составило 21,5 миллион человек, что составляет 74,46% от запланированного.

Доход города от туризма за девять месяцев 2019 г. составил 3,2 миллиарда долларов, что на 30% больше, чем в прошлом году. Уровень загруженности отелей также вырос на 6,2%, достигнув показателя 70,5%. Основной поток иностранных туристов идет из Южной Кореи, Китая и Японии.