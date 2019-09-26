Ханой, , 21:31 — REGNUM По данным министерства труда, социального обеспечения и по делам инвалидов Вьетнама, за первые восемь месяцев 2019 г. из страны на работу за рубеж выехало более 91,6 тысячи вьетнамцев. Об этом сообщает вьетнамский новостной портал Vietnam+.

Данное количество трудовых эмигрантов составляет 76,38% от запланированного числа, сообщают в министерстве. Из общего числа покинувших страну вьетнамцев, 30,7 тысячи человек — женщины.

Больше всего вьетнамцев едет на работу в Японию (45 622 человека), на Тайвань (36 825 человек) и в Южную Корею (5536 человек). Другими популярными направлениями являются Румыния, Саудовская Аравия, Макау и Малайзия.