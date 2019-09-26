Магас, , 08:58 — REGNUM Власти Ингушетии налаживают каналы экспорта меда. К странам Ближнего Востока, с котороми уже давно ведется торговля медом, добавится еще одна — Китай. Одна из пчеловодческих компаний заключила контракт на поставку в Поднебесную 100 тонн меда.

«Товаропроизводитель ГУП «Нектар» заключил контракт на экспорт 100 т меда в Китай», — цитирует замминистра сельского хозяйства региона Мухажира Албакова ТАСС.

По его словам, поставки меда осуществляются в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Согласно нему, к 2024 году объем товаров несырьевого экспорта должен составить $250 млрд.

Читайте также: Землю пчелам! В Ингушетии отдадут оползневые территории пчеловодам