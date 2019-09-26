Кемерово, , 08:56 — REGNUM Кемеровский арбитраж удовлетворил иск гонконгской компании «Kusbas Holding Limited» к АО Угольная компания «Северный Кузбасс» и налоговой службе о признании недействительным решения учредителей ООО «Обогатительная фабрика «Северная». В суде истец, который является основным акционером ответчика, обжаловал не только решение учредителей о создании нового юрлица, но и запись в ЕГРЮЛ о создании ООО. Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд (Томск), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск был подан в конце мая 2019 года. Вторым соответчиком фигурирует межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по Москве.

На собрании учредителей 23 января 2019 года было принято решение о создании ООО «Обогатительная фабрика «Северная» с юрадресом в Москве и основным видом деятельности — обогащение угля. На основании данного решения 1 февраля 2019 года налоговая служба сделала в ЕГРЮЛ запись о создании нового юрлица. В выписке уточняется, что 99% доли закрепили за АО Угольная компания «Северный Кузбасс» и 1% — за Владимиром Ивановым, который также является учредителем ООО «Торговый дом «Угли Кузбасса» и ООО «Угли Кузбасса». Ещё одно юрлицо — алтайское ООО «Торговая компания «Регион», в создании которой он принимал участие, уже ликвидировано.

Суд удовлетворил иск гонконгского акционера «Северного Кузбасса» полностью.

Напомним, АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» ведёт разработку шахт «Берёзовая» и «Первомайская» в Кемеровской области уже более 60 лет. Компания с весны 2019 года входит в группу «Талтэк» через гонконгскую компанию «Kusbas Holding Limited». В 2018 году последняя стала фигурантом скандала о продаже её акций по доверенности по цене в тысячи раз ниже рыночной — 98,64% акций были проданы за 9,5 млн рублей при реальной цене свыше 10,222 млрд рублей. Сделку оспорили, отметив её «аномальность». Акции истребовали из чужого незаконного владения покупателя — физлица из Москвы. Также в сентябре 2019 года гонконгская компания взыскала с «Северного Кузбасса» дивиденды. Сумма иска превысила 760 млн рублей.

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