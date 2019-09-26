Нур-Султан, , 08:48 — REGNUM Объем добычи газа в Казахстане до 2027 года вырастет на 57%, до 80 млрд куб. метров. Об этом 26 сентября заявил премьер-министр республики Аскар Мамин на форуме Kazenergy, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, плановый уровень добычи газа по итогам 2019 года в Казахстане составляет 51 млрд куб. метров. Вместе с тем ожидается существенное расширение в нефтегазовом секторе.

Мамин добавил, что добыча энергоресурсов в республике стала главным фактором для дальнейшего развития нефтехимической и нефтеперерабатывающей индустрии.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2019 года нефтеперерабатывающие заводы Казахстана произвели 1,976 млн тонн бензина, что на 12,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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