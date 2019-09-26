Москва, , 08:46 — REGNUM В 2020 году ожидается профицит бюджета России в размере 876,051 млрд рублей, что составляет 0,8% от ожидаемого ВВП (112,86 трлн рублей). Такие данные содержатся в проекте главного финансового документа страны на ближайшие три года, опубликованном Минфином РФ на официальном портале нормативных актов.

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Так, согласно документу, доходы казны в 2020 году превысят 18% ВВП, достигнув 20 трлн 379 млрд рублей. Расходы запланированы в размере 19,503 трлн, что составит 17,2% от валового внутреннего продукта страны.

При этом доходы федерального бюджета 2021 году составят 21,2 трлн рублей, в 2022 году — 22 трлн рублей. Также как и доходы, расходы федерального бюджета продолжат расти. В 2021 году они достигнут почти 20,4 трлн рублей, а в 2022 году увеличатся до 21,763 трлн рублей. При этом профицит федерального бюджета, напротив, будет сокращаться: в 2020 году он составит 0,9 трлн рублей, в 2021-м — 0,6 трлн рублей, а в 2022 году — 0,3 трлн рублей.

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Согласно прогнозам, верхний предел внутреннего госдолга на 1 января 2022 года, составит 14,644 трлн рублей, на 1 января 2023 года — 16,619 трлн рублей; внешнего — $67,6 млрд и $68,9 млрд соответственно.

Что касается инфляции, то этот показатель на 2020 год Минфин заложил на уровне 3% в годовом выражении.