Москва, , 08:47 — REGNUM По итогам 2019 года продажи новых легковых машин в России могут как уйти в «минус» на 2%, до 1,64 млн единиц, так и показать рост на 0,5%, до 1,67 млн единиц. Об этом сообщили в консалтинговой компании PwC.

На увеличение продаж может повлиять ряд факторов. Например, повышение ставок утилизационного сбора с 1 января 2020 года, а также увеличение господдержки автомобильного сектора.

Кроме того, рост продаж напрямую связан с ростом цен на автомобили. На рост стоимости автомобилей могут повлиять повышение НДС с 18% до 20%, ухудшение макроэкономической ситуации, увеличение волатильности рубля и сокращение государственной поддержки автопроизводителей.

Напомним, по данным аналитического агентства «Автостат», продажи подержанных автомобилей в 3,5 раза больше, чем продажи новых легковых автомобилей в России.

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