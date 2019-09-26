Кемерово, , 08:43 — REGNUM Мероприятия по популяризации предпринимательства в Кемеровской области обойдутся в более чем 20 млн рублей. Эти средства будут выделены из бюджетов всех уровней и поступят до конца года, сообщили ИА REGNUM в администрации региона.

Благодаря этим средствам бесплатную консультационную или образовательную поддержку получат более 9 тыс. человек, заявил заместитель губернатора Кузбасса Алексей Крупин.

Общий объём финансирования областного проекта «Популяризация предпринимательства» до конца 2019 года составит 21 млн рублей, из которых 10,4 млн рублей — средства федерального бюджета.

Задача региональных властей, по словам Крупина, увеличить число занятых в малом и среднем бизнесе к 2024 году с 206 тысяч до 301,5 тыс. человек.