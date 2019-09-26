Нью-Йорк, США, , 08:30 — REGNUM Перспективы строительства «Южного газового коридора» из Каспийского региона в страны Евросоюза обсудили участники «Гарвардского клуба» в Нью-Йорке, сообщает 26 сентября издание Orient.

Мероприятие было организовано «Каспийским политическим центром» и Торговой платой США при поддержке правительства Азербайджана, Афганистана, Грузии, Казахстана, Турции, Туркмении и Узбекистана.

Представители США выразили надежду на то, что после завершения строительства Трансадриатического газопровода начнутся поставки газа из Каспийского региона на Балканы.

Представители Азербайджана заявили, что после завершения строительства итальянской части «Южного газового коридора» Баку будет готов к поставкам газа в страны Южной Европы.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля глава компании SOCAR Ровнаг Абдуллаев заявил, что турецкий Трансанатолийский газопровод (TANAP) готов к поставкам азербайджанского газа в Европу. Данная магистраль является самым протяженным участком «Южного газового коридора».

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