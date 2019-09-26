Владивосток, 26 сентября 2019, 08:30 — REGNUM Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев озвучил условия для получения льготной ипотеки под 2% годовых дальневосточной молодой семье. По его мнению, это может быть, например, проживание в купленной квартире, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Правительство разрабатывает соответствующее постановление в котором будут прописаны механизмы и критерии получения льготной ипотеки.
«Скорее всего, мы будем вносить какой-то критерий, чтобы те, кто получил ипотеку, должны там какое-то время жить», — пояснил Алексей Моисеев ТАСС.
Каким будет этот срок — ещё не определено.
Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин инициировал ипотеку для молодых семей на Дальнем Востоке под 2% годовых.
Правительство РФ должно до 15 декабря подготовить свои предложения в законопроект.
Льготная ипотека стала возможной для дальневосточников, в том числе и при участии налогоплательщиков Сахалинской области.