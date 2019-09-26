Калуга, , 08:26 — REGNUM На калужском автозаводе немецкой компании Volkswagen Group Rus проходит «Неделя поставщиков». Об этом сообщает пресс-служба Volkswagen.

Мероприятие будет проходить с 24 по 27 сентября 2019 года. Его задачей является поиск новых партнеров по локализации автокомпонентов и оптимизации автокомпонентов для машин компании, которые собираются на территории РФ.

По словам гендиректора Volkswagen Group Rus Маркуса Озеговича, успехи немецкой марки в России связаны с эффективной работой с локальными поставщиками.

«На данный момент в нашем портфолио более 60 локальных поставщиков компонентов, которые поставляют на наше производство более 5500 наименований компонентов», — отметил генеральный директор Volkswagen Group Rus Маркус Озегович.

В компании также сообщили, что Volkswagen Group Rus постоянно работает над углублением локализации производства в РФ, там заинтересованы в увеличении номенклатуры локальных компонентов в производимых машинах.

Напомним, ранее Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии согласовало программу по проведению добровольного отзыва в России 288 моделей Audi Q3, Volkswagen Golf, Seat Leon, которые были проданы в нашей стране с 2014 года по 2015 год. Причиной отзыва автомобилей стало возможное ослабление винтов крепления корпуса регулятора фаз газораспределения. Эта неисправность может стать причиной того, что масло может вытечь и попасть на проезжую часть.

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