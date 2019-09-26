Ташкент, , 08:05 — REGNUM Стоимость государственной доли активов в гостинице «Узбекистан» снизилась на 30% из-за отсутствия предложений, сообщает 26 сентября издание Kun. uz со ссылкой на агентство по управлению государственными активами.

В настоящее время 80,13% государственного пакета акций ООО Оtel O`zbekiston, выставленного на открытые торги, составляет $23,1 млн. Ранее акции выставлялись за $33 млн и инвестиционными обязательствами в 100 млрд сумов ($10 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре правительство Узбекистана подписало постановление, в соответствии с которым в республике планируется ликвидировать 244 государственных унитарных предприятий из-за их низкой рентабельности.

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