Москва, , 07:53 — REGNUM Обсуждение законопроекта о введении отрицательных ставок по валютным вкладам Госдума РФ должна начать в октябре. Об этом сообщил председатель комитета по финансовому рынку Государственной думы Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»), пишут 26 сентября «Известия».

Банкир Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Аксакова, инициатива касается депозитов в любой валюте. Нововведение Банк России обсуждает с отечественными банками, при этом Министерство финансов идею одобряет.

В банках о таком предложении говорят осторожно, ссылаясь на отсутствие устойчивой законодательной базы. Эксперты полагают, что сокращение доходов граждан не превысит 0,1%. Возможное введение доплаты за хранение валюты они объясняют европейским трендом. Так, у Европейского центробанка депозитная ставка составляет минус 0,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, разрешить отрицательные ставки по валютным депозитам Центробанк попросили некоторые крупные банки. По экспертным оценкам, это приведет к дедолларизации банковского сектора, однако может вынудить граждан искать другие способы хранения валюты.

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