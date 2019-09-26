Новокузнецк, Кемеровская область, , 07:33 — REGNUM Сибирская генерирующая компания (СГК) за восемь месяцев 2019 года взыскала с новокузнецких организаций и физических лиц, которые получают тепло и горячую воду от Кузнецкой ТЭЦ СГК, более 48 миллионов рублей долгов за тепловые ресурсы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделе по связям с общественностью компании.

В 2019 году СГК в Новокузнецке подала в суды 2793 иска о взыскании долгов за тепловую энергию с граждан-неплательщиков на общую сумму 54 миллиона рублей, а также 182 иска — к юридическим лицам на сумму 113 миллионов рублей.

«Юридические лица выплатили по суду свыше 10 миллионов рублей, а граждане — более 38 миллионов рублей, включая судебные издержки и пени. Например, с жителей дома № 15 по улице Павловского в Новокузнецке в судебном порядке взыскали задолженность за тепловую энергию в размере более 519 тысяч рублей. Также принудительно должники, проживающие по адресам улица Запорожская, 2, и улица Тольятти, 45А, оплатили долги перед СГК на сумму более 281 тысячи рублей», — пояснили энергетики.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 1 сентября 2019 года общая сумма задолженности потребителей Новокузнецка перед предприятиями Сибирской генерирующей компании за тепло и горячую воду составляет 847,8 миллиона рублей. Из них свыше 371 миллиона рублей долгов приходится на долю организаций ЖКХ и население.