Сеул, , 07:23 — REGNUM Объём средств, собранный ООН для оказания помощи КНДР, ниже целевого показателя. Об этом сообщает радио «Голос Америки» со ссылкой на данные Управления по координации гуманитарных вопросов (OCHA).

Согласно опубликованным данным, в период с января по сентябрь 2019 года было собрано $24 млн, что составляет 16,7% от запланированного бюджета.

Управление по координации гуманитарных вопросов — орган Организации Объединенных Наций, образованный в декабре 1991 года по резолюции Генеральной Ассамблеи.

Известно, что наибольший вклад в оказание гуманитарной помощи внесла Швейцария (7,83 млн), а также Швеция и Россия — по 4 млн. Свою финансовую помощь также оказали Канада, Норвегия, Германия, Дания, Франция, Финляндия.

Стоит отметить, что Южная Корея внесла в фонды Всемирной продовольственной программы (ВПП) и ЮНИСЕФ $8 млн.

Ранее, представители ВПП и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН сообщили, что в текущем году в Северной Корее будет зафиксирована острая нехватка продовольствия. По данным специалистов, нехватка оценивается в 1,36 млн тонн.

Напомним, что в 2018 года ООН собрала на оказание гуманитарной помощи КНДР 27,1 млн, что являлось 24,4% от запланированного бюджета.