Москва, , 07:14 — REGNUM Торги по нефти 25 сентября закрылись небольшим ростом на 0,26%. В первой половине дня цена на Brent снижалась до $61,21. Основной причиной её падения стала новость о том, что нефтяная компания Saudi Aramco нарастила объем добычи свыше 11 млн баррелей в день, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Вечером вышел отчет минэнерго США. Запасы сырой нефти в США за прошедшую неделю до 20 сентября увеличились на 2,41 млн баррелей (прогноз был +0,25 млн баррелей.), запасы бензина — на 519 тыс. баррелей (прогноз был — 200 тыс. баррелей).

Запасы дистиллятов снизились на 3 млн баррелей (прогноз был — 700 тыс. баррелей. Добыча нефти в США увеличилась на 100 тыс., до 12,500 млн баррелей в день.

В ходе американских торгов покупатели отыграли все потери, подняв курс до $64,16 (+2,3%). Поддержку нефтяному рынку продолжают оказывать ожидания успешных переговоров между США и Китаем, а также напряженность на Ближнем востоке.

Сегодня, 26 сентября, на торгах в Азии нефть сорта Brent торгуется в минусе на 0,3%. Это наблюдается коррекция после вечернего роста25 сентября. Активность на рынке можно ожидать с открытия европейской сессии.

Цена практически полностью перекрыла 13-ти процентный рост после атаки беспилотников нефтяных объектов Саудовской Аравии.

Созданы все технические условия для восстановления цены до $65,20 в рамках восходящей коррекции. В случае продолжения укрепления доллара, рост нефтяных котировок будет сдержанным.

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