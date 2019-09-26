Якутск, , 07:05 — REGNUM Наблюдательный совет компании «АЛРОСА» 24 сентября одобрил приобретение АО «ПО «Кристалл» путём выкупа 100% акций у РФ в лице Росимущества, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Стоимость 100% акций «Кристалла» — 1,886 млрд рублей.

До конца года будет разработан и представлен на рассмотрение набсовета план мероприятий по развитию и обеспечению дальнейшего функционирования «Кристалла» в составе АЛРОСА.

«Договор купли-продажи будет подписан до конца сентября. После этого мы начнём разрабатывать план интеграции предприятия в состав группы АЛРОСА», — пояснили в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, после слияния двух предприятий доля АЛРОСА на российском рынке производства бриллиантов вырастет до 70%.