Челябинск, , 06:59 — REGNUM В Челябинской области назван срок рассмотрения регионального бюджета 2020 года. Правительство рассмотрит его в конце октября, сообщает пресс-служба губернатора.

Сейчас главный финансовый документ создаётся. В нём учтут расходы, связанные с празднованием 75-летия Победы. Финансирование этих мероприятий находится на особом контроле, утверждает пресс-служба губернатора.

Кроме того, как сообщало ИА REGNUM, будет усилена социальная составляющая. В приоритетах находится реализация социальных проектов.

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