Челябинск, , 06:52 — REGNUM В бюджете Челябинской области на 2020 год будет усилена социальная составляющая. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

В основе находится реализация нацпроектов. В приоритете — расходы на образование, в том числе дошкольное, спорт, здравоохранение и т. д.

Также планируется увеличить финансирование программ по благоустройству и газификации. Пойдут деньги на решение проблем в ЖКХ, которые накопились за многие годы, а также на утилизацию ТКО.

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