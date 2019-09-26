Нижний Новгород, , 06:25 — REGNUM Нижегородский УФАС отложил до 29 октября 2019 года слушания по делу о картельном сговоре на рынке медицинских изделий. По делу проходят четыре юрлица, которых антимонопольное ведомство подозревает в нарушении закона о конкуренции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В ведомстве считают, что три частные компании, а также ФГУП «Московское протезно-ортопедическое предприятие» в лице своего филиала, участвуя в торгах на поставку медизделий, использовали общую инфраструктуру. Проанализировав документы и заявки, в ведомстве пришли к выводу, что они «готовились одной группой лиц и подавались с одного IP-адреса», а нарушение выражалось «в формальной имитации конкурентной борьбы». Дело по признакам нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 Закона о защите конкуренции было возбуждено 19 августа 2019 года.

В УФАС уточнили, что филиал ФГУП принимал участие в аукционах, опуская начальную цену не ниже 0,5%, но победителем становилась одна из трёх коммерческих компаний. В деле также фигурируют ЗАО «Юлианна», ООО «Отто Бокк — Нижний Новгород» и ЗАО «Волго-Вятский центр протезирования и ортопедии». Интересный факт: данные и. о директора ФГУП, что числится ликвидированным в 2016 году, совпадают с данными учредителя ЗАО «Юлианна». В обоих случаях речь идёт о Наталье Марковой. А ЗАО «Юлианна» в свою очередь — соучредитель ООО «Отто Бокк — Нижний Новгород». С последним фигурантом фирмы связаны через директора «Юлианны» — Валерия Лунева, что выступает директором ещё одного юрлица, которым владеет соучредитель ЗАО «Волго-Вятский центр протезирования и ортопедии» Людмила Демарина.

В спорном деле речь о торгах, которые проходили с 2017 года. Сумма превышает 150 млн рублей.

Из-за необходимости изучить дополнительные, поступившие от фигурантов документы, заседание антимонопольной комиссии отложено до 29 октября.

Напомним, в январе 2019 года также стало известно о завершении расследования дела по сговору на медицинских торгах в Чувашии. Фигурантами были две фирмы — из Чувашии и Татарии.

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