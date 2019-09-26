Екатеринбург, , 06:37 — REGNUM Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею федерального софинансирования строительства метрополитена в городах России. Это произошло в ходе очередного заседания верхней палаты парламента.

Как сообщают «АиФ-Урал», вопрос поднял сенатор от Свердловской области Аркадий Чернецкий. Он спросил главу министерства экономики РФ Максима Орешкина о планах развития метро в регионах России. Министр согласился, что развитие подземки необходимо, но, по его словам, не стоит концентрироваться только на метрополитене и развивать надо другие виды транспорта, в том числе скоростной трамвай.

В свою очередь Валентина Матвиенко поддержала идею Аркадия Чернецкого. Она заявила о необходимости федеральной программы развития метрополитена в регионах и данный пункт был внесён в проект постановления по итогам заседания Совета Федерации.

Напомним, что ранее в бюджет Екатеринбурга были заложены средства на проектно-сметную документацию по строительству второй ветки метро. Как неоднократно заявляли представители власти Екатеринбурга, строительство самой подземки — проект дорогостоящий. И без регионального и федерального финансирования, только за счёт городской казны, его осуществить невозможно.